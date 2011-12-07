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У казанской фирмы завелся зеленодольский сайт-двойник

В антимонопольной службе действия компании квалифицировали как акт недобросовестной конкуренции.

Зеленодольскую компанию уличили в недобросовестности за создание сайта клона с конкурирующей фирмой из Казани, сообщает пресс-служба УФАС по РТ. Дело в том, что компания из оформила свой интернет-ресурс как точную копию сайта казанской фирмы.

В антимонопольной службе действия компании квалифицировали как акт недобросовестной конкуренции. Обвинительное заключение зеленодольская компания попыталась оспорить сначала в Арбитражном суде РТ, а затем в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде, но в обеих инстанциях в удовлетворении заявленных требований отказали, а выводы антимонопольщиков признали правомерными.

КВ
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