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В Татарстане с 3 августа откроются кинотеатры, ночные клубы и детские игровые комнаты

Также разрешено проведение концертов и массовых мероприятий на открытом воздухе.

В Татарстане с 3 августа откроются кинотеатры, ночные клубы и детские игровые комнаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, с 3 августа разрешается организация и проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий на открытом воздухе при условиях присутствия не более 50 человек и предварительного письменного уведомления Роспотребнадзора не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия.

Напомним, с 27 июля в Татарстане разрешена работа кинотеатров на открытом воздухе. 

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