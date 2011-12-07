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С этой субботы в Казани ожидаются перепады температуры и давления

На следующей неделе среднесуточная температура составит примерно 23 градуса мороза.

Профессор и доктор географических наук Юрий Переведенцев предупредил казанцев о резком похолодании.

По его словам, сейчас в республике располагается циклон с теплым фронтом. Однако вскоре произойдет арктическое вторжение холодного воздуха, которое резко понизит температуру. Ожидаются большие перепады температуры и давления, отметил он.

Так, похолодание начнется с этой субботы, 6 февраля. На следующей неделе среднесуточная температура составит примерно 23 градуса мороза, что почти в два раза ниже нормы.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Переведенцев прогнозировал теплый февраль. 

КВ
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