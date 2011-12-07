В Нижнекамске 120 семей получили ключи от квартир по соципотеке, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Семьи переехали в соципотечный десятиэтажный дом на ул. Табеева, 37. Общая площадь квартир составляет около 7,5 тыс. кв. м. Новые квартиры предоставляются с чистовой отделкой, установленной сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Строительство дома инвестировал Госжилфонд РТ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в Нижнекамске с начала года заселили четыре соципотечных дома на 120 квартир.