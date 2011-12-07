Нынешним уровнем дохода недовольны 73% жителей Татарстана

Аналитики HeadHunter провели исследование и выяснили какое количество татарстанцев хотели бы изменить положение по своему уровню дохода.

В результате опроса эксперты определили, что больше всего среди неудовлетворённых своей заработной платой сотрудники сфер «Наука, образование», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Продажи».

В числе довольных татарстанцев, работающих по найму, насчитали лишь 26%. 32% опрошенных жителя республики хотели бы увеличить зарплату в 1,5-2 раза, 38% — в 2-3 раза, еще 15% — в 3-4 раза.

Сообщается, что об уменьшении зарплаты в этом году рассказали 25% татарстанцев, а об увеличении только 16%.











