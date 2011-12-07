Капремонт в Татарстане идет без остановок

В Татарстане на программы по капремонту в нынешнем году выделено около 14 млрд рублей, большая часть из которых, 6,5 млрд рублей, идет на капремонт жилого фонда. Об этом рассказали на пресс-конференции, прошедшей сегодня в ИА «Татар-информ». Всего на территории нашей республики реализуется 50 проектов, из них 26 — по капитальному ремонту.

— 2020 год был для нас непростым. Много сложностей вызвано пандемией, — заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. — Однако строительная индустрия вовремя сгруппировалась. Мы провели ряд соответствующих мероприятий, связанных с входным контролем рабочих на стройку и с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил.

Остановок на объектах, подлежащих капитальному ремонту в Татарстане не было. Согласно утверждению Фролова, финансирование капремонта в 2021 году не будет сокращено, несмотря на определенные трудности с доходной частью татарстанского бюджета.