В Зеленодольске завершили реконструкцию путепровода через железную дорогу. Сейчас ожидается заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Длина путепровода, расположенного на улицах Озерная и Новостроительная, составляет 243,5 м, ширина проезжей части — 9 м с двумя тротуарами по 1,5 м каждый. На новом, проходящем через железную дорогу мосту обеспечены все современные требования по безопасности. Сейчас он связывает промышленную часть города с жилыми районами и выездом в направлении Казани.

На данный момент готовится пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от исполкома Зеленодольского района РТ.



