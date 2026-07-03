В Татарстане утвержден оргкомитет строительного форума стран БРИКС

В Казани с 10 по 13 ноября пройдёт «Международная строительная неделя БРИКС». В преддверии этого события раис Татарстана подписал указ о создании организационного комитета, который займётся подготовкой и проведением масштабного отраслевого мероприятия.

Возглавил оргкомитет министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, его сопредседателем стал глава республики Рустам Минниханов. Должность заместителя председателя отведена премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, а секретарём назначен руководитель республиканского Минстроя Марат Айзатуллин. В состав комитета вошли также представители федеральных и региональных ведомств – замглавы Минстроя России Алексей Ересько, министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Минпромторга Олег Коробченко, руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина и другие официальные лица.

В числе приоритетных задач оргкомитета – формирование деловой программы, налаживание координации между властями, строительным бизнесом, общественниками и предпринимателями, а также контроль за исполнением плана подготовки и целевым расходованием бюджетных средств. Главная цель форума – расширение международного сотрудничества в строительной сфере, обмен передовыми практиками и технологиями, а также укрепление деловых связей России с партнёрами по БРИКС. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители госструктур, девелоперских компаний и профессионального сообщества.