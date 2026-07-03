Жалоб на коллекторов стало почти вдвое больше

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного судебного пристава Татарстана Рамиль Шигапов. Он уточнил, что увеличение количества жалоб в первую очередь связано с тем, что с марта этого года обращение можно направлять через портал госуслуг. Этой возможностью воспользовались уже 330 человек. Не всегда у жалоб есть основания, тем не менее в этом году из 800 обращений по 296 фактам были приняты меры.

Шигапов отметил, что на данный момент в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций числится 673 фирмы, из них 16 - татарстанские. Еще там зарегистрировано 1225 кредитных и микрокредитных организаций, которые тоже обладают правом работать с возвращением задолженности. 30 из них зарегистрированы на территории республики.

На сегодня основным нарушением при взыскании просроченных долгов является нарушение правил взаимодействия коллекторов с третьими лицами - знакомыми и родственниками должников. Еще одно распространенное нарушение - слишком частые звонки должникам. Шигапов подчеркнул, что звонки третьим лицам, не имеющим отношения к долгу, являются нарушением. Кроме того, нарушением является разглашение личных данных третьим лицам - сообщение им о наличии долга. Законом четко ограничено количество взаимодействий, которые могут оказывать микрофинансовые и коллекторские организации. Личных встреч с должником не может быть больше одного раза в неделю.

Законом ограничено и количество звонков от коллекторов. Звонить должнику можно не чаще одного раза в день и не более двух раз в неделю. Нельзя беспокоить должника с 22.00 до 8.00 по будням и с 20.00 до 9.00 в выходные.

Деятельность МФО и коллекторских организаций контролирует отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. Приставы отслеживают жалобы, проводят проверки и накладывают штрафные санкции на коллекторов, нарушивших закон.

По словам Шигапова, основные их полномочия - контроль, рассмотрение жалоб, проверка фактов, изложенных в обращениях, и возбуждение административных дел на нарушителей.

В случае выявления нарушения МФО или коллекторское агентство ждет наказание. Физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит от 20 до 200 тысяч рублей и может быть дисквалифицировано на срок до года. Юридическое лицо оштрафуют на сумму от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.

С начала этого года сотрудники отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУ ФССП по РТ составили 71 административный протокол за нарушение закона сотрудниками коллекторских агентств или МФО. За полгода нарушители выплатили уже 3 миллиона 810 тысяч рублей штрафов.

Жалобу на действия коллекторов можно подать лично на приеме в Главном управлении ФССП по адресу: г. Казань, ул. Восстания, 118. Все детали можно уточнить по телефону горячей линии 8 (843) 514-92-35. Обращение можно также подать через портал госуслуг. Но подойти к составлению жалобы следует ответственно.