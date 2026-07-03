Врачи РКБ поставили на ноги девушку с тяжtлой формой миастении

Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана вернули способность ходить пациентке, которая практически полностью обездвижела из-за редкого аутоиммунного заболевания. Историю спасения рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Всё началось с онемения языка, затем нарушилась координация. Девушку доставили в Зеленодольскую ЦРБ с подозрением на инсульт, но МРТ его не подтвердило. Состояние стремительно ухудшалось, и её перевели в РКБ. Ситуацию осложняла эпилепсия в анамнезе, но в итоге врачи поставили точный диагноз – тяжёлая миастения, при которой нарастает слабость скелетных мышц.

Пациентка перестала двигаться, у неё возникли проблемы с дыханием. Даже после курса плазмафереза и иммуноглобулина улучшений не наступало. Невролог Резеда Давлетшина вместе с коллегами на консилиумах с профессором Энвером Богдановым и экспертами Научного центра неврологии приняла решение о гормональной терапии. Именно она дала результат: сначала девушка смогла садиться, затем – вставать и ходить.

Сейчас пациентка практически вернулась к полноценной жизни и остаётся под наблюдением врачей РКБ.