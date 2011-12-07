Вакцинацию от COVID-19 в РТ прошли более 17 тыс. работников агросферы

В Татарстане продолжается работа по достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. О вакцинации работников сельскохозяйственной отрасли сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Согласно данным ведомства, количество прошедших вакцинацию сотрудников республиканских предприятий агропромышленного комплекса достигло 17 157 человек. Прививки против коронавируса также сделали 2 652 работника пищевой и перерабатывающей промышленности.

На данный момент в Татарстане ежедневно работает более 150 мобильных пунктов. Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.