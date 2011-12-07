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Минниханов встретился с гендиректором ООО «Аурус»

Глава республики обсудил вопрос запуска производства Aurus Senat.

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с президентом и СЕО совместного предприятия Ford-Sollers, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Адилем Шириновым, чтобы обсудить вопрос запуска серийного производства Aurus Senat в ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

«Генеральный директор предприятия рассказал, что на данный момент идет подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки. Параллельно ведётся набор специалистов с дальнейшим их обучением», — отмечается в сообщении.

Ширинов отметил, что организация процесса ведется в рамках утвержденного плана и в мае 2021 года Aurus Senat Елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам.

КВ
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