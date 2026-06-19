Автопарк казанского Водоканала пополнился 12 единицами спецтехники

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Город
19 июня 2026  14:56

МУП «Водоканал» продолжает обновлять автопарк — в этом году приобретено 12 единиц спецтехники, до конца года поступят еще 7 машин. Сейчас на балансе предприятия 310 единиц.

Среди новинок — две машины ОМЗ-511И (илосос + гидродинамика), кран-манипулятор, три экскаватора-погрузчика, два полноповоротных экскаватора, 25-тонный автокран, а также три легковых автомобиля для подразделений.

Помимо закупок, предприятие модернизирует существующую технику в рамках госпрограммы. В этом году отремонтировали пять машин на шасси КАМАЗ, еще один проходит капремонт в Набережных Челнах. Также улучшаются условия труда: оборудован теплый пост для предрейсового осмотра, в планах — комната отдыха водителей. Закуплены компрессор, локационная система для бурения и диагностический сканер.

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