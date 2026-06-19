Россия и АСЕАН поддержали стратегию многополярного мира

Сопредседатели глобального мероприятия Президент России Владимир Путин и Президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос-младший 18 июня выступили с программными заявлениями для представителей СМИ, подведя итоги переговоров и обозначив контуры будущего сотрудничества.

В своем обращении к журналистам Владимир Путин особо отметил конструктивный характер прошедших переговоров. По словам российского лидера, работа на саммите проходила в исключительно продуктивном ключе, в атмосфере взаимопонимания, деловитости и дружелюбия, что в очередной раз подтвердило высокий уровень взаимного доверия между сторонами. Глава государства акцентировал внимание на том, что нынешняя встреча не ограничилась протокольными мероприятиями, а вылилась в содержательную дискуссию по широкому спектру вопросов глобальной и региональной повестки.

Ключевым итогом саммита стало принятие Казанской декларации - документа, который закрепляет стратегические векторы развития взаимодействия России и стран АСЕАН на долгосрочную перспективу. Владимир Путин подчеркнул, что данный документ носит не просто рамочный, а содержательный характер, фиксируя общее видение текущих международных процессов. «В одобренной по итогам саммита Казанской декларации особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства», - заявил Президент России. Он отметил, что новая архитектура международных отношений должна строиться исключительно на общепризнанных принципах международного права и незыблемых положениях Устава Организации Объединенных Наций. Этот тезис, по сути, стал лейтмотивом всех дискуссий, отражая общее стремление стран-участниц к большей самостоятельности во внешней политике и отказу от диктата в международных делах.

Также в своей речи Владимир Путин с теплотой отметил неподдельный интерес зарубежных гостей, прибывших в Казань, к истории, культуре и самобытным традициям России. Он напомнил, что визит высоких представителей стран АСЕАН совпал по времени с одним из самых красочных и древних праздников народов Поволжья - Сабантуем. Глава государства рассказал, что торжества, приуроченные к окончанию весенних полевых работ, уже стартовали в Казани и других регионах Поволжья. «Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление», - обратился к делегатам российский лидер, приглашая их ближе познакомиться с национальным колоритом Татарстана. Президент подчеркнул, что такие культурные мосты являются лучшим подтверждением искреннего гостеприимства России и ее открытости к диалогу на любом уровне.

В свою очередь Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил удовлетворение уровнем организации мероприятия и той динамикой, которую удается поддерживать в отношениях между АСЕАН и Москвой. Во время общения с прессой филиппинский лидер высоко оценил роль России как надежного партнера в вопросах обеспечения региональной стабильности, борьбы с терроризмом и продвижения экономических инициатив, не предполагающих политических условий.

Завершая брифинг, Владимир Путин еще раз поблагодарил своих коллег за плодотворную работу и выразил уверенность, что достигнутые в Казани договоренности послужат надежной основой для новых совместных проектов, которые будут реализованы уже в ближайшие годы.