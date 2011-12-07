Казань и Ханчжоу: сотрудничество городов-побратимов продолжается

Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова напомнила, что в этом году исполняется 15 лет c момента заключения соглашения об установлении породненных отношений между Казанью и Ханчжоу и с того момента они являются городами-побратимами. «Ханчжоу - город интересный, самобытный, необычный и отличается от многих других городов Китая», - уверена Евгения Лодвигова. Говоря о столице Татарстана, она отметила, что это город с населением 1,2 млн человек, где проживают представители более 100 национальностей. «Толерантность - одно из главных богатств, которые мы храним и к которым трепетно относимся», - подчеркнула вице-мэр Казани.Казань является третьей столицей и спортивной столицей России с развитой спортивной инфраструктурой. В частности, в этом году она стала одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. Во время мундиаля город посетило много футбольных болельщиков, немало туристов было и из Китая.В целом, по словам вице-мэра Казани, столицу Татарстана и Китай связывает многое. Наряду с Ханчжоу городами-побратимами Казани являются также Шэньчжэнь, Гуанчжоу, кроме того, заключено соглашение с городом Чэнду. «Мы видим, что все больше граждан Китая приезжают в Казань. Хочется надеяться, что отношения, которые долго выстраивались, дадут положительный результат», - выразила уверенность Евгения Лодвигова.Делегация города Ханчжоу прибыла в столицу Татарстана накануне встречи, 14 октября. «За это недолгое время мы почувствовали и увидели, что это прекрасный город, у него богатая история и глубокие культурные пласты. В наших сердцах Казань оставила большой след», - сказал вице-мэр муниципального народного правительства Ханчжоу Чэнь Синьхуа, добавив, что рад сотрудничеству двух городов. «Мы можем рассматривать сотрудничество в разных сферах - экономике, культуре и других, углублять наши взаимоотношения, продвигать сотрудничество в разных направлениях, - считает вице-мэр китайского города. - Наше сотрудничество - своего рода платформа для дальнейшего развития».Чуть меньше года назад в Ханчжоу побывала делегация Казани во главе с мэром города Ильсуром Метшиным - там прошло заседание Всемирного совета организации «Объединенные города и местные власти». Тогда в ходе визита в Китай состоялось много рабочих встреч, и то, что было в планах еще год назад, сейчас уже реализуется в конкретных шагах и действиях, заметила Евгения Лодвигова. Кроме того, делегация из Казани вместе с председателем комитета по развитию туризма ДарьейСанниковой побывала в Китае, в том числе в Ханчжоу, в сентябре этого года. Большое впечатление во время этих визитов произвел, в частности, Центр подсчета туристов Ханчжоу, где применяется уникальная методика отслеживания туристических потоков.Евгения Лодвигова отметила, что опыт Ханчжоу заинтересовал Казань, которая стремится развивать туристическую отрасль и заинтересована в систематизированном подходе к подсчету туристов. Вице-мэр Ханчжоу заверил, что власти китайского города готовы оказать посильную поддержку руководству Казани в этом вопросе.В ходе общения участники встречи обсудили сотрудничество в сфере IT. Так, г-н Чэнь Синьхуа рассказал, что в Ханчжоу пройдет ряд мероприятий, которые могли бы быть интересны казанским компаниям и предпринимателям. В частности, в декабре состоится семинар по искусственному интеллекту как инструменту города. Он пройдет в дни проведения первого конгресса Комитета местного сотрудничества «Один пояс и один путь». Комитет был создан в рамках организации «Объединенные города и местные власти» и призван стать платформой для сотрудничества и обмена опытом, ресурсами и поиска беспроигрышных результатов в таких областях, как экономическое развитие, культура и образование, а также управление городским и сельским хозяйством. Вице-мэр Ханчжоу пригласил посетить это мероприятие и руководство Казани.Помимо этого, в мае 2019 года в китайском городе пройдет международная конференция по инновационным технологиям, в которой примут участие известные успешные предприниматели, ученые, исследователи из более чем 10 стран. Г-н Чэнь Синьхуа выразил надежду на то, что молодые казанские специалисты, предприниматели смогут принять участие в конференции.Также во время рабочей встречи участники обсудили сотрудничество в сфере спорта. Так, уже скоро Ханчжоу примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в 2022 году турнир пройдет в столице Татарстана. По словам Евгении Лодвиговой, Казань заинтересована в опыте китайского города по организации и проведению этих соревнований.Вице-мэр Казани подчеркнула, что подобный обмен опытом и такие мероприятия укрепляют многолетнюю дружбу двух городов.В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, председатель комитета по развитию туризма Дарья Санникова, председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов, начальник управления культуры Азат Абзалов, начальник управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов, директор комиссии по экономике и информационным технологиям Ханчжоу Ся Цзилян, заместитель директора управления иностранных и заморских дел Ду Шигэнь и другие, сообщает пресс-служба мэрии Казани.