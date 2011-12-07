Правительство России выделит 972 млн рублей на строительство жилья в Татарстане

Правительство России выделит Татарстану 972 млн рублей на реализацию программы по развитию жилищного строительства. Соответственное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего господдержка оказана 20 регионам на общую сумму, превышающую 6 млрд рублей.

В постановлении уточняется, что деньги выделены на обустройство инфраструктуры — проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ.

Помимо Татарстана в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» деньги получат Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.