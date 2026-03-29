Московское «Динамо» проиграло в серии «Динамо-Ак Барсу»

«Динамо-Ак Барс» одолело в полуфинальной серии московское «Динамо», 3–1. Четвёртый матч состоялся в Москве и завершился «сухой» победой казанских волейболисток, 3:0 (25:17, 25:11, 25:13). «Динамо-Ак Барс» выиграло подачу (8–3) и реализовало 54% атак при 14 допущенных ошибках. Брайелин Мартинес набрала за встречу 20 очков при 63% реализации атак, а MVP матча стала Юлия Столбова: 12 очков и 52% реализации атак.

Соперник казанского клуба станет известен по итогам второй полуфинальной серии, где встречаются «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». Счёт в серии 2–1 в пользу команды из Одинцово.