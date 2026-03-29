В центре Казани Lexus врезался в бетонное ограждение, погибло три человека

Ночью 28 марта на улице Петербургской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Lexus, двигаясь в сторону улицы Назарбаева, проигнорировал знак «Движение направо» и на высокой скорости врезался в бетонное ограждение.

Фото: телеграм-канал Прокуратуры РТ

После удара иномарка перевернулась, повредив пять припаркованных автомобилей. Затем в Lexus вспыхнул пожар. В результате происшествия водитель и два пассажира погибли на месте.

Прокуратура Казани взяла ход процессуальной проверки на контроль. Обстоятельства случившегося устанавливаются.