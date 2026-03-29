УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубанью» 29 марта в казанском «Баскет-Холле»

Сегодня, 29 марта, казанский баскетбольный клуб проведет домашний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против краснодарского «Локомотива-Кубань». Игра начнется в 18:00. Хозяева продолжают борьбу за первую строчку, гости нацелены войти в тройку лидеров.

Противостояние этих команд — одно из самых принципиальных в лиге. В прошлом сезоне они оспаривали третье место в плей-офф: УНИКС выиграл серию 3-1 и завоевал бронзу, хотя в регулярном чемпионате сильнее был краснодарский клуб (3-1). Всего соперники провели между собой девять серий в плей-офф — рекорд лиги.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды, и все победы остались за казанцами. Последний раз УНИКС обыграл «Локо» 8 февраля в гостях со счетом 82:79. При этом краснодарцы прибудут в Казань с новым главным тренером Томиславом Томовичем, под руководством которого клуб недавно переиграл «Зенит» (81:72).

УНИКС занимает второе место (28–5), отставая от лидирующего ЦСКА на две победы. «Локомотив-Кубань» идет четвертым (23–11) и намерен потеснить «Зенит» в тройке.