Татарстанские школьники смогут получить грант в 50 тыс. рублей за успехи в точных науках

Учащиеся 5–11 классов республики получат возможность получить гранты за углубленное изучение математики, физики или химии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель университета талантов Аделя Ахметова.

По ее словам, проект «Физико-математический прорыв» уникален и не имеет аналогов в других регионах России. Заявочная кампания стартует 1 апреля. В прошлом году гранты получили 200 школьников, а в 2026-м их число вырастет вдвое: к действующему направлению добавился «Физико-химический прорыв».

Условия получения выплаты различаются. Для «Физмата» требуется средний балл выше 4,5 и занятия в профильном кружке не менее полугода. Для «Физхима» — средний балл выше 4 и посещение кружка от трех месяцев.

Заявки принимаются с 1 по 15 апреля. Денежное поощрение победители получат не позднее 17 июля.