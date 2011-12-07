В Татарстане возобновлена работа 8 400 кафе и торговых точек

В Татарстане возобновлена работа 8 482 предприятий общепита и розничной торговли, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

На работу после самоизоляции вышли 46 642 сотрудника.

В ведомстве напомнили, что с 15 июля введена новая мера поддержки бизнеса, которая предполагает предоставление субсидий «субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий».

На поддержку от республики могут рассчитывать более 11 тыс. организаций и ИП.