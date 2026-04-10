В Казани с 13 по 16 апреля пройдет XIII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе

10 апреля 2026  13:33

Интеллектуальное соревнование соберет 500 участников из 30 регионов России и пяти зарубежных стран. В этом году олимпиада посвящена творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая.

Финалистами станут победители и призеры республиканских и межрегиональных этапов, а также участники интернет-тестирований и собеседований. Им предстоит представить жюри проекты, посвященные Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю.

Торжественное открытие состоится 13 апреля в 18:00 в театре имени Карима Тинчурина. Конкурсные испытания пройдут на базе детского комплекса «Байтик». Завершится олимпиада 16 апреля Форуме родного языка в «Корстоне».

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2026
В Казани с 13 по 16 апреля пройдет XIII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе
