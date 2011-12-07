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В Татарстане приостановлена кража почвы

Хищение происходило в Челнах.

В Минэкологии РТ обратились неравнодушные граждане с сообщением о несоблюдении природоохранных требований. Как информирует пресс-служба Ведомства, окружающая природная среда подвергалась опасности на участке Производственного проезда в г. Набережные Челны. Прибыв на место инцидента, специалисты обнаружили факт самовольного сбора и перевозки плодородного слоя почвы посредством экскаватора — на территории, общей площадью 5 кв. м. Во время проверки стало известно, что земляные работы велись без соответствующих разрешительных документов.

Виновнику происшествия придется оплатить административный штраф.

КВ
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