В Татарстане приостановлена кража почвы

В Минэкологии РТ обратились неравнодушные граждане с сообщением о несоблюдении природоохранных требований. Как информирует пресс-служба Ведомства, окружающая природная среда подвергалась опасности на участке Производственного проезда в г. Набережные Челны. Прибыв на место инцидента, специалисты обнаружили факт самовольного сбора и перевозки плодородного слоя почвы посредством экскаватора — на территории, общей площадью 5 кв. м. Во время проверки стало известно, что земляные работы велись без соответствующих разрешительных документов.

Виновнику происшествия придется оплатить административный штраф.