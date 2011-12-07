В честь дня государственного флага РФ татарстанцам раздали 10 тыс. ленточек с триколором. В Казани активисты «Молодой гвардии» раздают ленточки на улице Баумана, также раздача проходит в муниципалитетах республики.

«Мы проводим такую акцию каждый год. Она проводится „Молодой Гвардией“ Республики Татарстан в связи с тем, что флаг, наряду с другими государственными символами, играет ту же роль, что и название страны», — отметил один из организаторов акции Андрей Киселев.

По его словам, праздник призван напомнить гражданам, что единство России — это ее большое достояние.

В муниципалитетах республики ленточки раздают на центральных улицах города. Казань выделилась тем, что ленточку можно получить от человека в костюме медведя.