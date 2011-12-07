В Татарстане автомобили за ночь покрылись грязевым налетом из-за пылевой бури из Казахстана

Автомобилисты по всему Татарстану выкладывают в соцсетях фото машин в белом налете.

Публикации начали выкладывать жители Спасского, Сармановского, Нурлатского, Альметьевского, Камско-Устьинского районов и Нижнекамска.

В Центре гражданской защиты заявили, что это случилось из-за столкновения двух фронтов в верхних слоях атмосферы — дождевой и пылевая буря, из Казахстана. Оба природных явления смешались в одно, и выпали в виде грязевых осадков на поверхность земли, в том числе на припаркованные автомобили.