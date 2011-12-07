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В Татарстане автомобили за ночь покрылись грязевым налетом из-за пылевой бури из Казахстана

Фото и видео своих машин татарстанцы публикуют в Instagram-аккаунтах.

Автомобилисты по всему Татарстану выкладывают в соцсетях фото машин в белом налете.

Публикации начали выкладывать жители Спасского, Сармановского, Нурлатского, Альметьевского, Камско-Устьинского районов и Нижнекамска.  

В Центре гражданской защиты заявили, что это случилось из-за столкновения двух фронтов в верхних слоях атмосферы — дождевой и пылевая буря, из Казахстана. Оба природных явления смешались в одно, и выпали в виде грязевых осадков на поверхность земли, в том числе на припаркованные автомобили. 

КВ
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