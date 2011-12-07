Глава Минсельхозпрода уверен, что запасов гречки в РТ хватит до нового урожая

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров уверен, что при текущем спросе запасов гречки в РТ хватит до нового урожая. Об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

По его словам, за 10 месяцев текущего года в республике произвели 5,7 тыс. тонн гречневой крупы. На производстве задействованы два предприятия. Например, Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1 производит около 1,5 тыс. тонн гречки в месяц, но из-за небольшого спроса на продукцию на предприятии выпускается 60 тонн гречневой крупы в сутки.

В стране урожай гречихи увеличился на 13,6% и достиг 893 тыс. тонн, что позволило заложить основу для развития крупяной промышленности и стабилизации цен на гречневую крупу.