На 87-м году жизни скончался актер Чак Норрис

news_top_970_100
Россия/Мир
20 марта 2026  20:13

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис ушел из жизни на 87-м году жизни. О его смерти сообщили родственники на официальной странице артиста в социальных сетях.

Согласно опубликованному заявлению, Норрис скончался утром 19 марта. Причина смерти не раскрывается, близкие отметили лишь, что он ушел мирно в кругу семьи.

Накануне портал TMZ сообщал о госпитализации актера на Гавайях. По данным источников, Норрис тренировался на острове, общался по телефону с другом, был в хорошем расположении духа, но вскоре ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Настоящее имя артиста — Карлос Рей Норрис. Он родился 10 марта 1940 года в Оклахоме. Всемирную славу ему принесли роли в боевиках, в том числе главная роль в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане ожидаются резкие перепады температуры и гололедица на дорогах
Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов: Вы сохраняете традиции качественной журналистики
В Татарстане 1600 волонтеров помогут жителям выбрать объекты для благоустройства
Гороскоп на неделю со 23 марта по 29 марта 2026
Центробанк снизил ключевую ставку до 15% - это второе уменьшение показателя в 2026 году
Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в восстановленной мечети села Айбаш
В Казани и Татарстане объявили о тумане вечером и в выходные