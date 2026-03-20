На 87-м году жизни скончался актер Чак Норрис

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис ушел из жизни на 87-м году жизни. О его смерти сообщили родственники на официальной странице артиста в социальных сетях.

Согласно опубликованному заявлению, Норрис скончался утром 19 марта. Причина смерти не раскрывается, близкие отметили лишь, что он ушел мирно в кругу семьи.

Накануне портал TMZ сообщал о госпитализации актера на Гавайях. По данным источников, Норрис тренировался на острове, общался по телефону с другом, был в хорошем расположении духа, но вскоре ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Настоящее имя артиста — Карлос Рей Норрис. Он родился 10 марта 1940 года в Оклахоме. Всемирную славу ему принесли роли в боевиках, в том числе главная роль в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».