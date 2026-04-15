Открытие паромной переправы между Аракчино и Верхним Услоном отложено

15 апреля 2026  00:25

В Татарстане перенесли запуск паромного сообщения через Волгу. Изначально переправу планировали открыть 15 апреля в 15:00, однако сроки изменились. Как сообщили в официальном телеграм-канале, перенос произошел по независящим от организаторов обстоятельствам. О новой дате открытия обещают сообщить дополнительно. Пассажиров просят следить за обновлениями. Напомним, паромная переправа связывает казанский поселок Аракчино с селом Верхний Услон. Ежегодно она востребована у жителей и дачников. Причины задержки не уточняются.

После пожара на казанском пороховом заводе возбуждено уголовное дело
На казанском пороховом заводе произошло возгорание с частичным обрушением конструкций
Айрат Фаррахов сложил депутатские полномочия и возглавил Казанский медицинский университет
Активная жизнь начинается с 10000 шагов
«Динамо-Ак Барс» забрало восьмой чемпионский титул
«Динамо-Ак Барс» забрало восьмой чемпионский титул
Смайл Парк в Казани: место, где реальность становится игрой
Смайл Парк в Казани: место, где реальность становится игрой
В Татарстане беременным студенткам выплатят 44,9 млн рублей