Открытие паромной переправы между Аракчино и Верхним Услоном отложено

В Татарстане перенесли запуск паромного сообщения через Волгу. Изначально переправу планировали открыть 15 апреля в 15:00, однако сроки изменились. Как сообщили в официальном телеграм-канале, перенос произошел по независящим от организаторов обстоятельствам. О новой дате открытия обещают сообщить дополнительно. Пассажиров просят следить за обновлениями. Напомним, паромная переправа связывает казанский поселок Аракчино с селом Верхний Услон. Ежегодно она востребована у жителей и дачников. Причины задержки не уточняются.