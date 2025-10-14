На аллее Славы в Казани установили отреставрированный троллейбус ЗиУ-9

На аллее Славы в Казани появился новый экспонат — полностью отреставрированный троллейбус модели «ЗиУ-9», который более 40 лет работал на городских маршрутах. Ретротранспорт займет постоянное место в музее под открытым небом, став уже восьмым экспонатом в коллекции.

Фото: kzn.ru

Как отметил руководитель МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, восстановленный троллейбус стал символом сохранения транспортной истории города. На реставрацию уникального экземпляра, включавшую полное обновление кузова, салона и интерьера, потребовалось восемь месяцев.

Мэр Казани Ильсур Метшин, осмотревший обновленный троллейбус, подчеркнул важность сохранения исторических традиций городского транспорта. Модель «ЗиУ-9» была одной из самых массовых в казанском пассажирском парке и эксплуатировалась до 2013 года.