На Голубых озерах появятся новые зоны отдыха

Основным докладчиком стала руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина. Она подробно, иллюстрируя свои тезисы красивыми слайдами, на которых изображено будущее озер, раскрыла, какая их ждет судьба.

Если вкратце, там появятся так называемые экотропы вплоть до Казанки. У них будет навигационное сопровождение, а также образовательный, оздоровительный и интерактивный функционал. Самая главная из них длиной 15 км будет расположена между озерами и Крутушкой.

Официальных входа на территорию будет три. Именно входа, потому что машины пускать не будут. Вокруг предполагается 126 парковочных мест. Это все, что позволяет окружающее пространство. Хотя, как призналась Саргина, этого, конечно, недостаточно. А как еще добраться до Голубых озер горожанам и туристам? Пешком далековато. Единственного автобусного маршрута до Крутушки точно не хватит на всех желающих. Остается альтернатива в виде велосипедов и самокатов. На казанское велосообщество, видимо, и рассчитан проект.

Также предусмотрена смотровая башня - примерно где-то посредине между Малым озером и Крутушкой. С нее будет видна вся особоохраняемая природная территория. У каждого входа будут эковорота с самым широким функционалом: парковки, павильон с прокатом снаряжения для активного отдыха, контейнеры ТБО и датчики мониторинга количества посетителей.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов сообщил полезные данные для тех, кто туда собирается в этом году: «Государственный природный заказник регионального значения «Голубые озера» охраняет не только воду, но и лесные угодья, краснокнижные растения». Поэтому здесь нельзя мусорить, жечь костры, заезжать на автомобилях. А вот насчет окунания в сами озера запрета нет. Иначе зачем же здесь установили пять купелей (или, лучше сказать, зон для окунания). И добавили к ним еще и пирсы. Места для окунания расположили так, что вода будет сразу уходить в Казанку, а дно и ил озер останутся нетронутыми.

В пиковые дни озера посещают до 8 тысяч человек, раскрыл Шарафутдинов. Не слишком ли велика антропогенная нагрузка? Оказывается, нет, если ее распределить по нескольким локациям. Сейчас люди в основном ходят только по одной дороге. А в заказнике много красивых мест. В том-то и суть проекта, чтобы гости узнали о новых красивых местах и таким образом сократилась нагрузка на одну или несколько точек, задействованных сейчас.

Будет ли вход платным? «В нашем регионе не принято постановление, нет никаких правил и не планируется взимание платы с населения для попадания на особоохраняемые природные территории, в отличие от Карелии, где взимается по 100 рублей. В нашем регионе такого нет и не планируется», - решительно заявила Саргина.

Она же отвергла идею создания на территории Голубых озер каких-либо коммерческих сервисов. Впрочем, не полностью отвергла. Организация экскурсий, услуг питания и проката здесь все же допускается.

Соучредитель и главный архитектор компании-проектировщика Виталий Волков сообщил, что на Большом Голубом озере, у Хрустального водопада, уже выполнены экспериментальные работы по берегоукреплению запруды. Но оценить их качество можно будет только после весеннего паводка.

Завершить проект планируется до 2025 года.