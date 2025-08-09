В Татарстане завершается капремонт 19 детских лагерей

В 2025 году в республике капитальный ремонт ведется в 19 детских оздоровительных лагерях, причем в восьми объектах работы уже завершены, а в остальных выполнены на 89%.

Как отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, каждый лагерь модернизируется с учетом специализации – будь то инженерное направление, этнокультурные программы или спортивные активности. В текущем году на эти цели выделено 1,3 млрд рублей.

Среди обновленных объектов – лагеря «Ласточка» в Тетюшском районе, «Дубравушка» в Ютазинском районе, а также «Алмалы» в Агрызском районе, где полностью преобразились спальные корпуса, клуб и спортивные площадки. В Зеленодольском районе после масштабной реконструкции вновь открыл двери лагерь «Мечта», работающий с 1983 года.

В 2026 году программа продолжится – запланирован ремонт еще 12 лагерей в Татарстане и Анапе. Проект соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», создавая современные условия для отдыха и развития подрастающего поколения.