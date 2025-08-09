В Казань прибыли финалисты «Новой волны» - 2025

Вчера, 8 августа, поздно вечером в Казань приехали финалисты международного музыкального фестиваля молодых исполнителей «Новая волна».

В этом году после серьезного музыкального марафона в финал вышли 13 исполнителей из 6 стран: Теймур Ганифаев (Азербайджан), Сурен Погосян (Армения), Катрин Мурашко (Белоруссия), IRAKLI GADELIA (Грузия), Yernazar (Казахстан), Alex Lim (Казахстан) и российские участники: группа «Оберег», GEVORA (Россия), SECRET ATELIER, Jummy, Александр Филин, Елена Фрейман, Маша Фэй.

Открытие «Новой волны» состоится 21 августа на площадке у «Ак Барс Арены». Все дни до фестиваля у ребят расписаны по минутам: репетиции, мастер-классы, участие в творческих мероприятиях. Имена победителей будут объявлены на закрытии фестиваля 26 августа.

Как рассказали организаторы «Новой волны», помимо конкурсной программы казанцев ждут выступления Филиппа.Киркорова, Григория Лепса, Димы.Билана, Сергея Лазарева, Льва Лещенко, Олега Гаманова, Анжелики Варум, Леонида Агутина, Ани Лорак, Алексея Чумакова, Александра Буйнова, Клавы Коки, Люси Чеботиной, JONY, Николая Баскова, Ирины Аллегровой, «А-Студио» «Дискотеки Авария» и многих других звезд популярной музыки разных поколений.