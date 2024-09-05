На избирательных участках в Казани можно будет купить гречку, сахар и сгущенку

В день выборов депутатов Госсовета Татарстана, 8 сентября, жители Казани смогут не только исполнить свой гражданский долг, но и приобрести продукты по выгодным ценам.

На 170 избирательных участках города развернутся ярмарки, где будет представлен широкий ассортимент товаров первой необходимости, пишет мэрия. Казанцам предложат приобрести продукты питания и бытовую химию со скидками от 5% до 20% от обычной стоимости.

В общей сложности на избирательные участки завезут более 193 тонн товаров. Это крупы (гречка, макароны, мука), сахар, сгущенное молоко, мясные консервы, подсолнечное масло и чай.

Ранее мы писали, что День выборов в Казани отметят праздничным концертом у центра семьи «Казан». Чтобы горожанам было удобно добираться домой, после завершения мероприятий организуют спецподачу общественного транспорта. Напомним, вход на концерт у «Казана» – по браслетам «Всей семьей на выборы», которые жители столицы получат на избирательных участках. Бонус для участников выборов – бесплатный проезд в общественном транспорте.

В преддверии выборов депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям с призывом проявить гражданскую активность.

Также в этот день пройдет 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».