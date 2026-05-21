Приставы напомнили казанцам о долгах перед поездками

21 мая 2026  09:06

В международном аэропорту Казани прошла информационная акция «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Её организовали судебные приставы Татарстана совместно с транспортной полицией.  

В терминале №1А открыли временный пункт, где пассажиры могли бесплатно проверить наличие задолженностей и получить консультации. Специалисты рассказали, как пользоваться «Банком данных исполнительных производств», личным кабинетом на Госуслугах и избежать рисков при выезде за границу.  

Особый акцент сделали на необходимости сверить долги перед отпуском: даже небольшая задолженность может стать основанием для запрета на выезд.  

Цель инициативы — повысить правовую осведомлённость и помочь гражданам вовремя исполнить обязательства, не попав в неловкую ситуацию у паспортного контроля.

