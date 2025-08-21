На конкурсе проектов по созданию комфортной среды победило 6 заявок из РТ

news_top_970_100
Республика
21 августа 2025  21:07

Шесть проектов из Татарстана стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который завершился в рамках одноименного форума в Казани. Республика получит 474,3 млн рублей федерального финансирования на реализацию инициатив, что стало одним из самых значительных результатов среди регионов России.

В числе победителей — как малые города (Кукмор, Тетюши, Мензелинск), так и сельские поселения, впервые участвовавшие в конкурсе после изменения правил: Высокая Гора, Аксубаево и Алексеевское. Каждый проект разрабатывался совместно Институтом развития городов РТ, местными администрациями и жителями.

Проекты-победители:

  •     Создание многофункционального парка «Заказанье» в Высокой Горе
  •     Комплексное благоустройство исторического центра в Аксубаево
  •     Ревитализация пешеходной зоны между Соборной и Советской площадями в Алексеевском
  •     Преобразование центральных улиц Ворошилова и Ленина в Кукморе
  •     Благоустройство улицы Кариева в Мензелинске
  •     Возрождение исторической улицы Малкина в Тетюшах

Как отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на церемонии награждения: "Это не просто победа в конкурсе, а признание качества проработки проектов и умения татарстанских специалистов создавать востребованные пространства".

Реализация проектов запланирована на 2026-2027 годы. Особенностью нового подхода стало расширение географии конкурса — теперь в нем могут участвовать не только малые города, но и опорные населенные пункты сельских территорий, что позволило Татарстану представить более разнообразную палитру проектов.

news_right_column_240_400
Новости
ДТП в Пестречинском районе: два человека погибли в результате тройного столкновения
На конкурсе проектов по созданию комфортной среды победило 6 заявок из РТ
Минимальный потребительский бюджет в РТ на второй квартал 2025 года вырос до 28 тыс. рублей
В РТ 98% школ выполнили требования Роспотребнадзора
Мишустин похвалил Минниханова на форуме в Казани и пожелал успехов на выборах
Не отказывайте себе в макаронах: правила выбора и приготовления
Не отказывайте себе в макаронах: правила выбора и приготовления
Был центром вселенной - стал старшим братом
Был центром вселенной - стал старшим братом
Чем полезны арбузы и дыни