На конкурсе проектов по созданию комфортной среды победило 6 заявок из РТ

Шесть проектов из Татарстана стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который завершился в рамках одноименного форума в Казани. Республика получит 474,3 млн рублей федерального финансирования на реализацию инициатив, что стало одним из самых значительных результатов среди регионов России.

В числе победителей — как малые города (Кукмор, Тетюши, Мензелинск), так и сельские поселения, впервые участвовавшие в конкурсе после изменения правил: Высокая Гора, Аксубаево и Алексеевское. Каждый проект разрабатывался совместно Институтом развития городов РТ, местными администрациями и жителями.

Проекты-победители:

Создание многофункционального парка «Заказанье» в Высокой Горе

Комплексное благоустройство исторического центра в Аксубаево

Ревитализация пешеходной зоны между Соборной и Советской площадями в Алексеевском

Преобразование центральных улиц Ворошилова и Ленина в Кукморе

Благоустройство улицы Кариева в Мензелинске

Возрождение исторической улицы Малкина в Тетюшах

Как отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на церемонии награждения: "Это не просто победа в конкурсе, а признание качества проработки проектов и умения татарстанских специалистов создавать востребованные пространства".

Реализация проектов запланирована на 2026-2027 годы. Особенностью нового подхода стало расширение географии конкурса — теперь в нем могут участвовать не только малые города, но и опорные населенные пункты сельских территорий, что позволило Татарстану представить более разнообразную палитру проектов.