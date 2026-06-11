На метро в Казани добавят еще 0,5 млрд рублей

На портале государственных закупок опубликован тендер, согласно которому на развитие второй ветки казанского метрополитена планируется дополнительно направить 500 миллионов рублей из регионального бюджета. Заказчиком работ выступает «Главстрой РТ».

Данные средства пойдут на возведение перегона между станциями «Фучика» и «Академика Сахарова». Подрядчику предстоит заняться комплексом задач: от подготовительных мероприятий и земляных работ до заливки фундаментов, проходки подземных тоннелей, укладки рельсов и монтажа внутренних электросистем.