На неокрепший лед уже выходят рыбаки и дети

В Татарстане на некоторых водоемах уже установился ледяной покров. Однако выходить на лед пока небезопасно.

Республика
16 декабря 2025  10:43
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Фарит Муратов

Несмотря на раннюю зиму и начавшийся ледостав, спасатели фиксируют выход рыбаков и детей на тонкий лёд. Как сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова, с 2023 по 2025 годы происшествия в период становления льда уже были зарегистрированы в 15 муниципалитетах республики.

По словам эксперта, процесс формирования безопасного ледяного покрова зависит от множества факторов, включая силу течения, глубину, ветер и температуру воздуха. «На малых реках и озёрах толщина уже достигает 6 см, но из-за отсутствия устойчивых морозов структура льда остаётся ненадёжной, образуются промоины», — пояснила Гаязова. Она обратилась к рыбакам с просьбой воздержаться от выхода на лёд. Безопасный покров сформируется лишь при условии, если температура продержится на уровне -15°C в течение недели без осадков и сильного ветра.

Спасатели напоминают, что за нахождение детей на опасном льду к ответственности могут быть привлечены их родители. Для всех граждан, вышедших на лёд толщиной менее 7 см, предусмотрен административный штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Соблюдение запрета на акваториях республики будут контролировать специальные патрульные группы.

