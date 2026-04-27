На общегородском субботнике в Казани собрали и вывезли 9 тысяч кубометров мусора

В столице Татарстана 25 апреля состоялся массовый субботник, объединивший около 50 тысяч горожан. Как доложил на «деловом понедельнике» председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров, участники привели в порядок 1,4 миллиона квадратных метров дорожного покрытия и 1,5 миллиона «квадратов» зеленых зон. Общий объем вывезенных отходов превысил 9 тысяч кубометров.

Ликвидировано 14 несанкционированных свалок, очищено почти 2 тысячи дворов (на 400 больше, чем годом ранее). В парке Урицкого и парке «Савиново» высадили более сотни сибирских кедров. К уборке присоединились свыше 3 тысяч сотрудников мэрии и более 4,3 тысячи предприятий. Мэр Ильсур Метшин поблагодарил жителей за вклад в чистоту и уют города.

Субботник прошел в рамках двухмесячника, стартовавшего 1 апреля. За это время в Казани очищено более 17 миллионов квадратных метров дорог, 4 тысячи дворов, 959 остановок, свыше 21 тысячи дорожных знаков и более 4 тысяч опор освещения.