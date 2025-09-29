На отладку системы отопления в Казани уйдет две-три недели

Несмотря на то, что официально отопление запустили 29 сентября, тепло появится не во всех квартирах. Как сказал руководитель исполкома города Рустем Гафаров, «Нужно понимать, что на полную отладку тепловых режимов, как у потребителей, так и у теплоснабжающих организаций, потребуется определенное время, от двух до трех недель. Потому что сами понимается, пуск тепла – это не тумблер, который включил и стало тепло, а целый процесс, который необходимо налаживать».

Он также заметил, что если в квартире и в конце октября будет холодно, то надо срочно жаловаться в исполком. Это можно сделать разными способами: подать заявку через систему «Открытая Казань», позвонить по телефону – 236-41-23 или через колл-центр мэрии – 222-72-22. Все линии работают с 8:00 до 20:00, а в ночное время суток заявки принимает робот. Аварийные заявки принимаются круглосуточно.