На трассе «Казань Ринг Каньон» завершился второй заезд классов SMP TCR Russia и «Супер-Продакшн»

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Спорт
14 июня 2026  19:17

 В главной категории российского кольца Артём Северюхин лидировал с самого старта и был близок к первой победе, пока его не атаковал Владимир Атоев. Их борьба за позицию переросла в столкновение: у Lada Vesta TCR после контакта с машиной гонщика SMP Racing сломалась задняя левая подвеска. Северюхин сошел, а Атоев получил путь ко второму подряд триумфу за уик-энд.

Однако после финиша судьи наказали Владимира за инцидент с соперником. В итоге победителем признали Максима Солдатова из «ТАИФ Моторспорт». Серебро досталось Артёму Слуцкому («Лукойл Рейсинг Твинс Тим»), а замкнул тройку Иван Чубаров из LADA Sport Rosneft. Александр Смоляр мог оказаться в числе призеров, но вылетел с трассы после столкновения с Александром Гармашем во время обгона пилота из класса «Супер-Продакшн».

В зачете «Супер-Продакшн» второй раз подряд первым финишировал Роман Голиков. Призовую тройку замкнули представители ITECO Racing Team: Тимофей Буянов занял второе место, Азат Калимуллин — третье. Их напарник Радик Басыров сошел с дистанции — его Lada Granta лишилась заднего левого колеса через круг после аналогичной поломки у лидировавшего Северюхина.

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На трассе «Казань Ринг Каньон» завершился второй заезд классов SMP TCR Russia и «Супер-Продакшн»
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