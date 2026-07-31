На V Казанском молодежном саммите пройдут пять открытых сессий

С 26 по 30 августа в Татарстане состоится V Казанский глобальный молодёжный саммит. Основная тема — «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Участниками станут около 250 делегатов из 40 стран: профильные министры, руководители вузов, эксперты и молодые лидеры.

Для горожан и гостей саммит подготовил открытые мероприятия: фестиваль науки, образовательные сессии и культурную программу. 28 августа в Центре уникального мастерства пройдёт мастер-класс Седы Каспаровой «Коммуникация как компетенция будущего», после чего состоится ток-шоу с международными экспертами, включая нобелевского лауреата.

Организаторы — Правительство РТ, Минобрнауки РФ, Молодёжный форум ОИС и КФУ. Саммит выступает площадкой для обмена практиками в сфере образования, культуры и медиа.