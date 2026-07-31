В Казани появится уличное табло с данными о качестве воздуха

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Город
31 июля 2026  12:52

На улице Павлюхина установят информационное табло, на котором в реальном времени будут отображаться данные о концентрации восьми загрязняющих веществ. Об этом сообщил министр экологии РТ Азат Зиганшин. Табло сделает экологическую информацию доступной для горожан и гостей без необходимости выходить в интернет.

С 2024 года данные с госстанций мониторинга уже публикуются в системе «Экологическая карта РТ». Ежегодно станции Минэкологии выполняют более 4 млн измерений. За последние 30 лет выбросы в атмосферу в республике снизились на 32% при росте экономики в 3,2 раза, а сброс загрязнённых сточных вод сократился на 70%. В 2025 году валовые выбросы составили 383 тыс. тонн против 563 тыс. в 1998 году.

Сегодня мониторинг охватывает 17 государственных и 14 локальных станций предприятий, которые ежегодно выполняют 7 млн измерений.

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В Казани появится уличное табло с данными о качестве воздуха
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