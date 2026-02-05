На выходные Татарстан накроет сильный снегопад с метелями

Наступающие выходные в Татарстане будут снежными и непростыми. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в период с 7 по 9 февраля через регион пройдут активные атмосферные фронты, которые принесут обильные осадки, метели и некоторое повышение температуры после текущих морозов.

Завтра, 6 февраля, республика останется под влиянием антициклона: существенных осадков не ожидается, но ночью и утром местами возможен туман. Температура вновь понизится: ночью -15…-20 °C, днем -11…-16 °C.

Кардинальные изменения начнутся в субботу, 7 февраля. По всей территории республики, включая Казань, пройдет снег, который на западе будет сильным, а в отдельных районах перерастет в метели с ухудшением видимости. Температура немного поднимется: ночью -14…-19 °C, днем -7…-12 °C.

В воскресенье, 8 февраля, снегопады и метели продолжатся по всему Татарстану. Столбики термометров покажут ночью -8…-13 °C, днем -5…-10 °C.

По расчетам синоптиков, за три дня (7-9 февраля) на большей части территории может выпасть от 10 до 25 мм осадков, что составляет от половины до полной месячной нормы. Наибольшее количество снега ожидается в западных районах.

Специалисты предупреждают об осложнениях на дорогах: из-за снегопадов и метелей ожидается образование гололедицы и снежных заносов. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными и заранее планировать поездки.