«Нефтехимик» одержал сухую победу над «Торпедо» со счетом 5:0 в Нижнекамске

28 декабря 2025  16:49

Нижнекамский «Нефтехимик» с крупным счетом переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда убедительно победили со счетом 5:0, демонстрируя уверенную игру на всех участках площадки.

Особенно ярко сыграл вратарь домашней команды Филипп Долганов, отразивший все 36 бросков по своим воротам и оформивший «сухой» матч — уже второй в текущем сезоне. В атаке отличились сразу несколько игроков: дубли сделали Григорий Селезнев и Андрей Белозеров, а одну шайбу забросил Артем Сериков. Отличную результативную работу показал и Дамир Жафяров, отдавший три голевые передачи.

Эта победа позволила «Нефтехимику» укрепиться на пятом месте в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 41 матче. «Торпедо», несмотря на поражение, сохраняет пятую позицию на Западе с 50 очками после 39 проведенных игр.

