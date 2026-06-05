«Нефтехимик» подписал троих новичков

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Спорт
5 июня 2026  12:48
Автор:
Эдгар Витковский

Нижнекамский клуб объявил о подписании контрактов с тремя хоккеистами: состав пополнили 25-летний вратарь Матвей Ботов, 29-летние защитник Семён Ручкин и форвард Артур Тянулин. Ботов в сезоне 2025/26 выступал в ВХЛ за «Металлург» и «Норильск», отыграв в чемпионате 15 матчей. Семён Ручкин минувший сезон провёл в «Адмирале», набрав 15 (1+14) очков в 59 встречах. Артур Тянулин в чемпионате 2025/26 успел сыграть за «Ладу» и ХК «Сочи», суммарно форвард провёл 59 матчей и набрал 39 (8+31) очков при показателе полезности «-15».

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