«Нефтехимик» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Адмирал»

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Спорт
23 марта 2025  20:01

Сегодня, 23 марта, нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду проводил свой последний матч в регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне против «Адмирала». Напомним, нижнекамская команда уже не попала в плей-офф.

И тем не менее «Нефтехимик» разгромно победил команду из Владивостока со счетом 7:2. Голами у татарстанской команды отметились: Селезнев, Белозеров, Ди, Точилкин и Барбер. Последний оформил хет-трик. За «Адмирал» шайбы забрасывали: Даниил Гутик и Никита Сусуев.

После этого матча в Восточной конференции о переделились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Из-за поражения «Адмирал» не смог подняться на седьмое место и в первом раунде встретиться с «Трактором». «Сибирь» сыграет против «Салавата Юлаева», «Авангард» с «Металлургом», а «Ак Барс» сразится с «Автомобилистом».

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