Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Зеленодольске

В Зеленодольске на улице Гоголя загорелась квартира в пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Огонь перекинулся на вещи, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные спасли 88-летнего мужчину. Пенсионер получил тяжёлые ожоги 70% тела — 2-й и 3-й степени. Пострадавшего госпитализировали в Зеленодольскую центральную районную больницу.

МЧС в очередной раз напоминает: непотушенная сигарета может привести к трагедии. Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и всегда убеждайтесь, что сигарета полностью потушена. Установите дома пожарные извещатели — они спасают жизни.