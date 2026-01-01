Новогодние гуляния в Татарстане собрали около 144 тысяч человек

Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь в городах и районах Татарстана посетили порядка 144 тысяч жителей и гостей республики. Самой массовой площадкой стала Казань — у елочного городка возле Центра семьи «Казан» Новый год встретили более 67 тысяч человек.

Безопасность во время гуляний обеспечивали около двухсот сотрудников и военнослужащих Росгвардии. К охране порядка привлекались бойцы ОМОН, военнослужащие казанского специального моторизованного полка и сотрудники вневедомственной охраны, которые работали совместно с МВД и частными охранными структурами.

До начала праздников места массового пребывания людей проверили сапёры с кинологами, а также была проведена проверка готовности частных охранных организаций. В районах республики дежурство полиции усилили наряды Росгвардии.

По информации силовых ведомств, новогодняя ночь в Татарстане прошла спокойно — серьёзных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.