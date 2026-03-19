Сезон весенней охоты в Татарстане откроется с приема заявлений с 25 марта

Госкомитет РТ по биоресурсам объявил о старте выдачи разрешений на добычу пернатой дичи в предстоящем весеннем сезоне. Подать документы на получение путевки охотники смогут начиная с 25 марта.

Заявления принимаются во всех многофункциональных центрах республики, при этом выбрать можно любое отделение МФЦ вне зависимости от того, в каком районе планируется охота. Как подчеркнули в ведомстве, оформление разрешений стартует одновременно для всех видов птиц, несмотря на разницу в сроках охоты.

Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт, охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины в размере 650 рублей. Тем, кто планирует охоту на тетерева, потребуется дополнительная квитанция за пользование объектами животного мира. Оплатить сборы удобнее всего прямо в МФЦ банковской картой.

Предусмотрена возможность оформления разрешения через представителя. В этом случае доверенному лицу потребуются доверенность в простой письменной форме, оригинал своего паспорта, копия паспорта доверителя, а также охотничий билет и квитанции об оплате.

В 2026 году весенняя охота пройдет в три этапа. Первый стартует 4 апреля и продлится до 6 мая — в этот период разрешена охота на селезней с использованием подсадных уток. С 11 по 20 апреля можно будет охотиться на водоплавающую дичь, включая гусей и селезней, а с 18 по 27 апреля — на боровую: самцов глухарей, тетеревов и вальдшнепа.