В Казани по нацпроекту приведут в порядок 14 объектов улично-дорожной сети

В столице Татарстана утвердили перечень дорожных объектов, которые отремонтируют в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани, в план работ включены 13 участков автомобильных дорог и один тротуар.

Ремонтные мероприятия затронут пять районов города. В Авиастроительном районе обновят два участка улично-дорожной сети. В Кировском и Московском районах работы проведут сразу на пяти объектах. В Приволжском районе отремонтируют один участок, а в Советском — пять дорожных отрезков и один тротуар. Полный список улиц доступен на сайте мэрии.

Реализация нацпроекта направлена на улучшение состояния городской инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения. Все работы будут выполняться с учетом актуальных стандартов качества.